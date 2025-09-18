◎全国の天気東北から九州にかけて、非常に不安定な天気となるでしょう。広く雨で、日本海側は午前を中心に、太平洋側は午後からを中心に、局地的に激しい雷雨となりそうです。太平洋側は午前中、晴れ間の出る所もありますが、午後は急な雷雨にご注意ください。非常に激しい雨が降って、一気に道路が冠水するおそれもあります。晴れる北海道や沖縄も、一部で雨が降るでしょう。◎予想最高気温北日本と北陸は前日より大幅に低く、仙