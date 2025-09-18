観るものの目を欺く華麗なトリックで大人気を博した『グランド・イリュージョン』シリーズ待望の第3作となる最新作『Now You See Me: Now You Don’t（原題）』が本国アメリカでは2025年11月14日より公開予定だ（日本公開は未定）。巧みなトリックとワクワクするストーリーが楽しめる本シリーズ、新作でもまた我々を夢中にしてくれそうだ。 ﻿ 世界最高のイリュージョニスト集団