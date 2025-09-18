友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は沼男子について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公には好きな人がいます。ある日彼女は意中の相手・タツキくんとデートをすることになりました。いい感じの雰囲気に主人公は彼からの告白を期待します。しかしタツキくんはなかなか告白をしてきません。そんな