日常にさりげなくユーモアを添えてくれる人気キャラクター『口の悪いうさちゃん』が、ライフスタイルブランドsusabiと夢のコラボレーション♡累計9.5万枚を売り上げる大人気のヌビバッグに限定デザインが仲間入りしました。今回は受注生産の特別アイテムとして登場し、毎日をちょっと楽しく彩ってくれます。販売期間やクーポンキャンペーンも見逃せません♪ 口の悪いうさちゃん×susabiコラボ