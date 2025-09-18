トランプ米政権の高関税政策の影響で、日本から米国への自動車輸出が落ち込んでいる。財務省が１７日発表した８月の貿易統計では、輸出額は前年同月比で２８・４％の大幅減となり、台数ベースでも９・５％減った。米政府は１６日から自動車への関税を引き下げたが、メーカーの負担はなお重く、輸出減は続くとの見方が多い。米国が乗用車への追加関税を発動した４月以降、米国向け自動車の輸出額は前年同月の実績を大きく下回っ