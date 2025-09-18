最近では、街中で保護犬や保護猫のための募金活動を目にする機会も増えてきました。しかし、殺処分される動物を救いたいとの思いで募金しても、そのすべてが本当に保護活動に使われるとは限りません。漫画家の常喜寝太郎さんがX（旧Twitter）に投稿している作品『イヌの街頭募金、あなたは払う？払わない？』では、寄付をする側の判断の大切さが描かれて注目を集めています。【漫画】『イヌの街頭募金、あなたは払う？払わない？』