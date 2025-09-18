遠藤航が所属するリバプールは現地９月17日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の第１節で、アトレティコ・マドリーとホームで対戦。３−２で劇的な勝利を飾った。開始３分にアンドリュー・ロバートソンのゴールで先制したリバプールは、その３分後にモハメド・サラーのゴールで加点。その後も押し込み、一方的な展開になるかと思われた。しかし、前半アディショナルタイムにマルコス・ジョレンテのゴールで１点を返され