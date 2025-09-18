【キーウ共同】ウクライナを訪問した欧州連合（EU）欧州議会のメツォラ議長は17日、首都キーウでゼレンスキー大統領と会談した。会談後の共同記者会見で、ウクライナ侵攻を続けるロシアへの19回目の制裁パッケージを準備していると強調。ウクライナ支援も強化するとし、ウクライナとの結束をアピールした。メツォラ氏はウクライナが求めるEU加盟に向けた取り組みを「前進させる時だ」として支援する考えを示した。キーウ中心部