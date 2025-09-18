【ロサンゼルス共同】2028年ロサンゼルス五輪・パラリンピック組織委員会は17日、五輪のチケット購入に向けた事前登録を来年1月から大会公式サイトで開始すると発表した。パラリンピックのチケットは27年に販売を開始する見通し。チケットは28ドル（約4100円）から販売予定で、抽選により購入できる時間帯を割り当てる。会場周辺の住民には先行販売する。登録方法や抽選プロセスなどの詳細は今後発表する。