¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6¡¼9¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê9·î16Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢¥¨¥°¤¤¹äÂ®µå¢ªÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¥®¥ê¥®¥ê¤ò¡ÈÇúÂ®ÄÌ²á¡É9·î16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î17Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦Áè¤¤¤ÎºÇÍ­ÎÏ¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ËÅê¤¸¤¿¡È¥¨¥°¤¤Æâ³Ñµå¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£4