福島に剛腕がいた！東北南支部・郡山中央ボーイズの坪井爽太は２年生ながら、今夏に最速１４１キロを記録した成長著しい右腕だ。打者としても非凡な能力で打線の中軸を担い、チームを引っ張っている。※※※１７４センチ、７０キロの体格から剛速球を投げ込む。坪井爽の右腕から放たれたボールは、バシンッ！という心地よい音をたてて捕手・美輪のミットに突き刺さった。「爽太のボールは捕るだけで怖いんです」と