「データサイエンスを活用した課題解決を」─セカンドサイトアナリティカ社長の高山氏はこう強調する。企業向けにデータ分析やAIを活用したコンサルティングサービスを提供。「人」が提供するコンサルティングや大型プロダクトの他、拡販型の小型プロダクトも徐々に広がりを見せている。その原点にあるのは「お客様の課題を解決したい」という思い。上場から3年、創業から9年が経ち、今後の方向性をどう見据えて