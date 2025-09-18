日本時間７時４５分にNZ実質ＧＤＰ（2025年 第2四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（2025年 第2四半期）07:45 予想-0.3%前回0.8%（前期比) 予想0.1%前回-0.7%（前年比)