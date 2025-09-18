アジア最大規模の映画祭「第30回釜山国際映画祭」が9月17日、韓国・釜山で開幕した（9月26日まで）。〈アジア映画の窓部門〉に正式出品された『恋愛裁判』（2026年1月23日公開）の主演・齊藤京子と深田晃司監督が、映画の殿堂オープンシネマで行われたオープニングカーペットイベントに参加した。【画像】「第30回釜山国際映画祭」オープニングセレモニーに参加した齊藤京子齊藤は構築的なデザインのシルバーのドレスに身を包