今回は、友人を見下す後輩女子の姿を見て、ゾッとした話を紹介します。スタイルが良く美人な後輩だけど…「職場の後輩に、スタイルが良くキレイな子がいるのですが、いつもどこかギスギスしていて、きつい発言ばかりするんです。よっぽど自分の外見や学歴に自信があるのか、太っていたり大学を出ていない人に対して、バカにするようなことをよく言っていますし……。そしてこの前、職場の入っているビルの前に出ていたキッチンカー