【欧州CLリーグフェーズ第1節】(アンフィールド)リバプール 3-2(前半2-1)A・マドリー<得点者>[リ]アンドリュー・ロバートソン(4分)、モハメド・サラー(6分)、フィルヒル・ファン・ダイク(90分+2)[A]マルコス・ジョレンテ2(45分+3、81分)<退場>[A]ディエゴ・シメオネ(90分+3)<警告>[リ]コナー・ブラッドリー(70分)[A]ロビン・ル・ノルマン(31分)、クレマン・ラングレ(45分+4)├CLでも劇的リバプール、ファン・ダ