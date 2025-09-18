[9.17 欧州CLリーグフェーズ第1節 リバプール 3-2 A・マドリー]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は17日、リーグフェーズ第1節を各地で行い、リバプール(イングランド)がアトレティコ・マドリーを3-2で破った。リバプールは前半早々にFWモハメド・サラーの1ゴール1アシストで先行したが、A・マドリーもMFマルコス・ジョレンテの2ゴールで同点。それでも最後はDFフィルヒル・ファン・ダイクのヘディングシュートで勝ち越し、リバ