[9.17 欧州CLリーグフェーズ第1節 アヤックス 0-2 インテル]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は17日、リーグフェーズ第1節2日目を開催した。前回準優勝のインテルはDF板倉滉が大会デビューを飾ったアヤックスと対戦し、2-0で勝利した。インテルは前半33分、FWフランチェスコ・エスポジトがペナルティエリア手前で板倉を背負うポストプレーで右に展開する。パスを受けたFWマルクス・テュラムがペナルティエリア内から右足を振