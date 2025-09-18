【欧州CLリーグフェーズ第1節】(アムステルダム・アレナ)アヤックス 0-2(前半0-1)インテル<得点者>[イ]マルクス・テュラム2(42分、47分)<警告>[ア]Y. Baas(73分)[イ]マルクス・テュラム(17分)、ヘンリク・ムヒタリアン(67分)└板倉滉がCLデビューも…前回準Vインテルはテュラム2発、アヤックスを破って白星発進