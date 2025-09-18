【欧州CLリーグフェーズ第1節】(アリアンツ・アレーナ)バイエルン 3-1(前半2-1)チェルシー<得点者>[バ]オウンゴール(20分)、ハリー・ケイン2(27分、63分)[チ]コール・パーマー(29分)<警告>[バ]ヨナタン・ター(29分)、マイケル・オリーズ(85分)、コンラッド・ライマー(85分)[チ]エンツォ・マレスカ(30分)、アンドレイ・サントス(90分+6)観衆:75,000人