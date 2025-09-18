日本代表FW上田綺世が再びゴールを決めた。17日に行われたオランダ・エールディビジ第3節延期分でフェイエノールトはシッタートに2-0の勝利。5試合全勝で首位をキープした。同じく日本代表DF渡辺剛もフル出場で完封勝利に貢献した。前半40分、首位を走るチームのエースとして、上田が躍動する。味方のプレスで相手のパスミスを誘発すると、ゴール方向に向かうこぼれ球に上田が反応。そのままPA内に入り込んで左足ダイレクトを