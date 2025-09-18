本日9月18日（木）よる7時 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は「ゴチ」と「料理時間ハンデマッチ」の2時間スペシャル。ゴチのVIPチャレンジャーは伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）と桜田ひより。2016年以来9年ぶりにゴチ登場の伊野尾は、前回2位の好成績。「まっすーには負けたくない！」と先輩に対抗心を燃やす！そして「センセーションだった」という増田貴久の思い出話を語ると、「もうちょっといい記憶あるで