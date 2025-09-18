北海道・留萌警察署は2025年9月17日、増毛町阿分でクマの目撃情報があったと発表しました。17日午後4時前、「住宅の台所の窓から、橋の土手の、のり面にいるクマを目撃した」と警察に通報がありました。住宅とクマの距離は約30メートルで、現場は信砂川と道道94号線が交わる地点で、住宅が多く集まる集落のすぐそばでした。目撃者によると、クマは川に入りながらゆっくりと上流のほうへ歩いて行ったということです。警察は、