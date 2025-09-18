2025年9月17日、北海道月形町でクマのフンの発見が相次ぎました。まず午後3時まえ、月形町赤川3番地付近の町道上で、付近を警戒中のハンターが複数のフンが点在しているのを発見。その1時間後にも、月形町中野の別の町道の路肩でも、付近を警戒中の役場の職員が複数のフンを発見しました。月形町では、9月9日と11日にもクマのフンや足跡などの痕跡の発見があり、警察や役場、ハンターが付近を警戒していました。警察は