18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比20円高の4万4630円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 45699.27円ボリンジャーバンド3σ 44877.65円ボリンジャーバンド2σ 44790.38円17日日経平均株価現物終値 44630.00円18日夜間取引終値 44560.00円5日移動平均 44056.02円ボリンジャーバンド1σ 43665.00円一目均衡表・転換線 43