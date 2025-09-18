18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比2.0ポイント高の3127ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3191.21ポイントボリンジャーバンド3σ 3162.23ポイントボリンジャーバンド2σ 3145.83ポイント17日TOPIX現物終値 3136.70ポイント5日移動平均 3133.24ポイントボリンジャーバンド1σ 3127.00ポイント18日夜間取引終値 3120.