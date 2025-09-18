環境倫理学がこれまで焦点を当ててきたのは、「いかに破滅を避けるか」だった。だが「長期主義」では、それは準備段階にすぎないと見なす。人類が絶滅を免れたその先、100万年、さらには1億年というスケールを想定し、未来を選び取るべきだというのだ。そうすることで、検討すべき「問題」自体が質的に変化するからである――。稲葉振一郎『滅亡するかもしれない人類のための倫理学』から編集・抜粋する。＊＊＊本書で主題的に取り