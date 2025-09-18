お手伝いをしてもらったお礼にご馳走をする事もあると思いますがお礼されて当然といった態度には心がモヤモヤする事も。今回は筆者の知人Tさんから聞いたお礼に関するモヤモヤエピソードをご紹介します。 お礼は当然！？遠慮なし！ママ友とのモヤモヤランチ お礼は感謝の気持ちを伝える大切な機会ですが一言何かあっても良かったですね。 【体験者：40代・女性主婦、回答時期：2025年6月】 ※本記事は、執筆ライ