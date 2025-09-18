◆ローリングス杯第１回日本少年野球大和大会（東日本選抜大会神奈川県央支部予選）▽準々決勝相模ボーイズ１３―０伊勢原ボーイズ＝４回コールド＝（９月６日・綾瀬スポーツ公園第２野球場）２年生以下の新チームで秋の東日本王者を決める第３７回東日本選抜大会（１０月１１〜１３日、福島郡山市・ヨーク開成山スタジアムほか）の各支部予選が行われている。神奈川県央は相模ボーイズが準決勝に進んだ。※※※