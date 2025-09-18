日本の慢性腎臓病患者数が2000万人以上だと推定されています。これは、成人の5人に1人という数字です！加齢とともに減少し、再生することのない腎臓。365日24時間休むことなく、内分泌系ネットワークや神経ネットワークを通し、脳や心臓、腸など体の各器官のはたらきを裏で支えています。再生医療でもっとも実現が難しいといわれる臓器を、どうすれば健康に維持することができるのか？発売とともに大きな話題となっている腎臓