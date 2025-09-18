近年、アレルギー全体の患者数が増えています。それとともに、食物アレルギーとアナフィラキシーも大きく増えています。食物アレルギーの基礎知識から、アナフィラキシーへの緊急対応まで徹底解説した『新版 食物アレルギーのすべてがわかる本』より、抜粋してお届けします。皮膚や粘膜に赤みや腫れが現れることが多い食物アレルギーの症状の起こりかたはさまざまです。即時型アレルギーの症状だけをみても、赤みなどの皮膚症状が