福田正博フットボール原論■大混戦のままシーズン終盤を迎えているJ1。最後に頂点に立つのはどのチームなのか？福田正博氏が例年の優勝争いから、今季上位の残り試合の勝点計算をした。首位・京都サンガF.C.と同勝点で２位の鹿島アントラーズ。大混戦を制しての優勝へはあと何勝必要かphoto by Getty Images【ハードワークが継続している京都】J1は各チームとも、残り10試合を切る大詰めに突入し、優勝争いの激しさが増し