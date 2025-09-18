nbプロパガンダにする意図はないのに、なぜ招待？記念式典への出席自体は、鳩山由紀夫元総理という一私人の行動にすぎない。しかし日本国内では、政党やメディアが次々に反応し、大きな話題となった。鳩山氏の長男・紀一郎（国民民主党衆院議員）は、式典前に自身のXで「父には出席を取りやめるよう要請した」と投稿した。その姿勢は党内でも評価され、報道各社が取り上げた。日本の主要メディアは「中国のプロパガンダに利用され