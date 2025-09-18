脳腫瘍を公表した5人組ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢の妻で、元モーニング娘。の石黒彩が16日、自身のインスタグラムを更新。夫の病状公表後、初の投稿で「これからも精一杯サポートしていきます」などと思いをつづった。 【写真】激レア！一家5人で…タキシードの真矢とウエディングドレスの石黒彩 石黒は「皆様から私にまであたたかいメッセージを沢山いただきました。本当にあ