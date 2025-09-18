【専門家の目｜高萩洋次郎】ブラックバーン日本人コンビ弾に脚光イングランド2部ブラックバーンは現地時間9月13日、第5節でワトフォードと対戦し1-0で勝利を収めた。ともに先発した日本代表FW大橋祐紀のアシストからMF森下龍矢が移籍後初ゴールを挙げての勝利を挙げたが、元日本代表MF高萩洋次郎氏が「シュート落ち着いてますね」と言及している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇今夏にブラ