前編：『苦境のトヨタ1社にボロ負け…世界を席巻しているはずの中国自動車産業すら疲弊させる、中国経済の異常なデフレ化』で見てきたように、不動産バブル崩壊を背景に中国では出口の見えない不況が続いている。国有銀行発の金融危機の恐れも元凶である不動産業界では、民間最大手万科が日本円にして3兆円超の短期債務残高を持っていることがわかった。また、EV世界最大手のBYDなどを要する中国の自動車産業の先行きも芳しくない