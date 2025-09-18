突然ですが、「SNS」が何の略か知っていますか?正しく答えられる人、意外と少ない…！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Social Networking Service」でした！インターネット上で人と人がつながり、情報を共有したり交流したりするサービスの総称です。LINE、X（旧Twitter）、Instagram、Facebook、Threads、TikTok などが代表的な例ですね！次回の難解略語もお楽しみに！【難解略語】「PDCA」の正式名称分かりますか