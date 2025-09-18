勝沼醸造は、ワインと音楽が融合したフリーイベント「Katsunuma Vinyly Vol.3」を自社ワイナリーで11月3日(月・祝)に開催。 Katsunuma Vinyly Vol.3  【概要】◆日時： 2025年11月3日(月・祝)10時〜17時(ラストエントリー：16時)◆会場： 勝沼醸造株式会社所在地： 山梨県甲州市勝沼町下岩崎371アクセス： 中央本線「勝沼ぶどう郷」駅よりタクシーで8分中央本線「勝沼ぶどう郷」駅より勝