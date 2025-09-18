「絶景の宝庫・和歌の浦」では歴史・文化の町ならではイベントを開催。 和歌の聖地・ベイ オブ ポエムズ 「和歌の聖地・ベイ オブ ポエムズ」では、専門家による解説付きツアー、和歌の文化に関するシンポジウムを実施。和歌文化を体感できる「和歌の聖地・ベイ オブ ポエムズ」では、専門家による解説付きツアー、和歌の文化に関するシンポジウムを実施。万葉薪能では、炎と海が織りなす幻想の舞台「和歌の浦万葉