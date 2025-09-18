〈《再放送が話題》「北の国から」を名作にした脚本家・倉本聰とフジテレビのバトルとは…「偽物でかまわない」と言われて激怒し、自ら書いた“極限のリアリティ”〉から続くこの夏、連続ドラマ版『北の国から』（1981〜1982／フジテレビ）の全24話が再放送された。その後8編制作されたスペシャルドラマの起源である連続ドラマ版は今もなお、我々に生きることの意味を問いかけてくる。（全2本の2本目）【写真】ひざ下まで雪に埋