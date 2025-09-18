食べ放題でもなければ、値段もけっして安くはない。しかも郊外やロードサイドの店舗が中心で、都心部に店は少ない――。だが、安定した経営を維持しているのが「しゃぶしゃぶ・日本料理 木曽路」だ。同チェーンを人気足らしめている理由に、提供するしゃぶしゃぶへの強いこだわりがある。全国各地から厳選された肉、創業当時から受け継がれる「秘伝のごまだれ」、さらに美味しさを引き立てる空間づくりまで抜かりない。こうして見