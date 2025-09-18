【ピッツバーグ（米ペンシルベニア州）＝平沢祐】米大リーグは１７日、各地で行われ、体調不良だったカブスの鈴木誠也がパイレーツ戦に５番右翼で６試合ぶりに復帰した。３打数無安打で六回の守備から退いた。チームは８―４で勝利し、５年ぶりのプレーオフ進出を決めた。試合後はクラブハウスでシャンパンファイト。鈴木と今永昇太の日本人コンビもびしょぬれになりながら、チームメートと喜びを分かち合っていた。鈴木誠也