フィリーズ戦の8回、51号ソロを放つドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは17日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのフィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、八回に2試合連続本塁打となる51号ソロを放った。4打数1安打1打点。チームは5―0で勝った。カブスの鈴木はパイレーツ戦に「5番・右翼」で体調不良から6試合ぶりに復帰し、3打数無安打だった。六回の守備から退いた