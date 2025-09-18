「ギャツビー」ブランドで知られるマンダムは9月10日、MBOを行うと発表した。英投資ファンドCVCキャピタル・パートナーズ系のカロンホールディングスが、マンダムにTOBを実施し、ほぼ全株を買い取る。買い付け総額は、約793億円にのぼる。【写真】この記事の写真を見る（2枚）メンズコスメブランドとして名高いギャツビー（写真はギャツビーブランドHPより）「TOB成立後、マンダムは非上場化され、カロンホールディングスがマンダ