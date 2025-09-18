STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。前回に続いて今回もモキュメンタリーホラーをピックアップ。タイトルがそもそも非常に不穏で、作品に関わる人が次々に壊れていくのですが、「死と呪いの恐怖」以外のメッセージ性をようへい氏が読み取っていきます。2週続けて「呪いの本」を扱うということで、これが最後の連載にならないと良いのですが……。幻の本を読んだ女子大生は失踪、編