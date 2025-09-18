浄土真宗の僧侶にして宗教学者の釈徹宗氏。批評家・随筆家にして敬虔なキリスト者の若松英輔氏。「信仰」に造詣の深い当代きっての論客2人が、「宗教の本質」について、3年半にわたって交わした珠玉の往復書簡。その中から、今回は、若松氏から釈氏への手紙を公開する。テーマは「信じる」。（本記事は、『宗教の本質』の一部を抜粋・編集したものです。）前回記事はこちら『宗教には、心身をなげうって跳ばねば見えない領域がある