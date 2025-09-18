ファーストキャビンHDは、「ファーストキャビン那覇空港」を10月1日に開業する。ファーストキャビンは、飛行機のファーストクラスをイメージした​コンパクトホテル。空港や主要都市を中心に全国に10施設展開しており、沖縄には初出店となる。24時間運用が可能な那覇空港で深夜便就航を見据えた取り組みとして、空港ターミナル内にオープンする。国内線と国際線の中間の1階の空き区画と、2階のゲームセンターのエリアに位置す