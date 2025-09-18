交通渋滞をすり抜けられ維持費も安いバイクはホーチミン市民にとって不可欠の「足」。だが、事故や大気汚染、騒音などの弊害も急増しており、政府は2026年から大幅規制に乗り出すという（筆者撮影）今年、「独立80周年」「ベトナム戦争終結50周年」とダブルの節目に沸くベトナム社会主義共和国。トランプ関税による悪影響も懸念されるが、ASEAN（東南アジア諸国連合）屈指の成長センターとして、さらなる国の発展に期待がかかる