2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）が開幕。9月15日から17日にかけてリーグフェーズの12試合が各地で行われた。結果は以下の通り。アル・シャルジャー(UAE) 4-3 アル・ガラファ(QAT)アル・ワハダ(UAE) 2-1 アル・イティハド(KSA)アル・アハリ(KSA) 4-2 ナサフ・カルシ(UZB)アル・ショルタ(IRQ) 1-1 アル・サッド(QAT)メルボルン・シティ(AUS) 0-2 サンフレッチェ広島(JPN)江原FC(KOR) 2-1 上海申花(CHN)FC