2025年9月17日、午後10時半ごろ、札幌市中央区にある旭山記念公園で、クマ1頭が目撃されました。旭山記念公園の第1駐車場と第2駐車場をつなぐ坂道を自転車で下っていた10代の男性が、西から東に横切るクマを目の前で目撃し、17日午後10時半ごろ「5分前くらいにクマを見ました」と警察に通報しました。クマの体長は2メートルほどだったということです。警察によりますと、すでに日が落ちて暗いため、痕跡調査は18日以降に実施